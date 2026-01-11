パケットがもらえるmineoオリジナルおみくじを作りました！



1MB、10MB、100MBが当たりますが、超当たりの2026MBが1枚だけ入ってます！



マイくじで今年の運勢を占い、パケットのお年玉をぜひゲットしてください〜https://t.co/iZLHEQatBN