オプテージは1日、移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「mineo」（ https://mineo.jp ）において2026年新春企画「マイくじ」を2026年1月1日（木）から1月31日（土）23時59分まで実施するとお知らせしています。

mineoにて毎年行われている新春のおみくじですが、今年も昨年に続いて公式Webコミュニティーサイト「マイネ王」のYouTubeチャンネル（ @mineo-community ）にて公開されている動画においておみくじの静止画が高速で流れるシーンがあるので、ここぞというところでスクリーンショットを撮っておみくじを引くと、あなたの運勢が出ると同時におみくじにパケットギフトコードが記載されています。

このパケットギフトコードをスマートフォン（スマホ）など向けアプリ「mineo」（以下、mineoアプリ）やオンラインサポート「mineo マイページ」においてパケットギフトコード（「PR」からはじまる8桁の英数字）を記入してギフトコードを受け取ると、コードによって1MBまたは10MB、100MB、そして1枚だけ2026MBがもらえる『特別なおみくじ「願い事全部盛り成就確定超大吉」』が入っているとのこと。パケットギフトはmineoの1回線に付き1回まで行え、法人名義は適用対象外です。

その他、マイネ王の該当記事にて「mineo福袋2026プレゼント」にチェックを入れ、今年はどんな年にしたいか、抱負などを1月9日（金）23：59までにコメントすると10種類の賞品が詰め合わされた「mineo福袋」を抽選で3人にプレゼントするとのことです。賞品は「マイぴょんぬいぐるみ（小）」および「マイネオカレー」、「mineo米2025」、「マイぴょんになれるフード付きバスタオル」、「マイぴょんヘアバンド」、「今治ハンドタオル」、「オーロラボタンポーチ」、「Bluetoothスピーカー『Anker SoundCore mini』」、「祭男ベストバイ2025」、「兎家てんてんベストバイ2025」。


mineoではほぼ毎年新年に同じようにおみくじを引くとパケットがプレゼントされる新春企画を実施しており、以前は七福神が登場する「マイネオ七福神」でしたが、今年は昨年と同じくマイネ王のYouTubeチャンネルにて新春企画の動画が公開されており、その動画内にておみくじの静止画が高速で流れるシーンがあるので、ここぞというところでスクリーンショットを撮っておみくじを引く形式となっています。

合わせてこのおみくじにはパケットギフトコードが記載されており、パケットギフトコードをmineoアプリにおけるパケットギフトで受け取ると1〜2026MBがもれなくもらえます。プレゼントされるパケットは即時eoID連携中の残容量に反映され、結果は後でマイネ王マイページのパケット履歴から確認することが可能です。一方、mineo福袋は当選者には2025年1月中旬頃にマイネ王に登録されているメールアドレス宛に連絡されるということです。







