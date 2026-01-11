AKB48で“ベビーフェイスなお姉さん”として慕われる髙橋彩音(28）がこのほど、1st写真集（秋田書店）を2月28日に発売することが決定した。



【写真】艶めかしい視線を送る“ベビーフェイスなお姉さん”

本作は、東京湾を臨む都心のスタジオと日本屈指の美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、髙橋が日常と非日常をめぐるファンタジックな一冊となっている。都内撮影では、大手町のビル群を望む雄大なオーシャンビューの空間で、微笑みと物憂げな表情が絶妙な対比を生み出している。



宮古島では全日晴天に恵まれた最高のロケーションで、伝統的古民家からさとうきび畑、ハイソなヴィラに眩しすぎるビーチ、なかなか踏み入ることのできない秘境ポイントまで、まさに絶景に次ぐ絶景の中で、貴重な水着ショットが満載。本人初となるランジェリーシーンにも大胆挑戦した。



髙橋は「ファースト写真集の発売が決定しました！写真集を出すことが夢の一つでもあったので、本当に嬉しいです。ファンの皆さんのおかげです！いつもありがとうございます！！」とコメント。「眩しくて大きい太陽と絶景のなかで、私と一緒にいる気持ちでぜひページをめくってみてくれたら嬉しいです」とＰＲした。



（よろず～ニュース編集部）