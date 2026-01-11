３人組ボーカルユニット「ベリーグッドマン」が１１日、東京・江東区のＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯでメジャーデビュー１０周年記念ライブ「ＡＲＥＮＡ ＬＩＶＥ ２０２６ 全員集合！！」を行った。

２０２３年に甲子園球場でのワンマンライブを成功させるなど地元・関西で人気。東日本最大規模のライブとなった今回は、人気曲「ライトスタンド」「ライオン」「アイカタ」など全２２曲を歌唱しファン８０００人を沸かせた。メンバーのＭＯＣＡが「全国区になってお茶の間にも進出したい。まず一発、関東で旗を揚げたい」というエネルギーをさく裂させた。

２月１１日リリースのアルバム「ＳＩＮＧ ＳＩＮＧ ＳＩＮＧ Ｘ」から、新曲「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ！」（１２日先行配信）も披露した。

メンバー３人と同じ１９８８年大阪府生まれの楽天・前田健太投手と親交があり、オリジナルソングも制作。ほかにも多くのプロ野球選手が登場曲にするなど、スポーツとの関わりが深い。２２年に応援ソング「やかぜ」を提供した神村学園が、今回の全国高校サッカーで決勝進出。ＭＯＣＡは１２日の国立決戦に駆けつけることを明かし「『やかぜ魂』を胸に、何としても総体との２冠を勝ち取ってほしい」とエールを送った。

占いタレント・ゲッターズ飯田からは、３人が５８歳になる時に大ブレイクすると予言されているそう。ＨｉＤＥＸは「（飯田に）２０２６年は絶好調と言われた。売れる曲を作りたい」と意欲を示した。

リーダーのＲｏｖｅｒは「ポール・マッカートニーと共演したい。ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥさんみたいにヒット曲がいくつもあるといい」と将来をイメージ。「大ブレイクするまでに、純烈さんと一緒に温泉をまわりたい」と冗談めかしつつ、東京ドームでのライブ実現を目標に掲げた。メジャーデビュー１１年目もベリーグッドな一年にする。