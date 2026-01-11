俳優の藤木直人（53）が11日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演し、衝撃だったパパ友との出会いを振り返った。

1995年に映画「花より男子」でデビューし、10年後の2005年に結婚。06年に第1子となる長男が誕生、2人の女の子も生まれて3児の父となった。

子供が幼稚園に入園すると“パパ友”との交流が生まれ、「それが凄い自分にとっては大きかった」と明かす。芸能界にいると「いろんな業種の人と触れ合う機会ってない」とし、「いろんな職業だったり年齢層もパパの場合は結構バラバラで。俺はまだ30代だったけど50代のパパが2人いて。だけどみんな共通点としては子供が同い年で同じクラスで、共通点もあるしみんなバラバラだしっていうのがめっちゃ楽しい。いろんな話聞けるし。そこはすごく斬新だった」と新鮮な経験だったと明かした。

藤木が34歳で父親になったと明かすと、現在34歳のEXIT・兼近大樹は「まだまだかかりそうです」としみじみ。「早く熱愛とか撮られてえ！」とジョーク交じりに願望を明かしていた。