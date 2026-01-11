東京世界陸上女子１００メートル障害の日本代表・中島ひとみが１１日、Ｘを更新。１０日に放送されたフジテレビ系「逃走中新春ＳＰ第２夜」に出演に触れ、感謝の思いをつづった。

中島は「２週にわたり、沢山の応援ありがとうございました。走る事を始めた頃から憧れていた逃走中にまさか２戦連続、達成感も悔しさも皆さんの優しさも同時に味わいながら、ハラハラドキドキワクワクと本当に幸せな時間をいただきました！」と感想。「出演者・スタッフの皆さん、また逃走中ファンの皆さんにも心から感謝です！また呼んでいただけるよう、頑張ります」と、つづった。

ハードル選手として競技の普及にも貢献。「これを機に陸上のスピード感や迫力を少しでも知ってもらえていたら、ものすごく嬉しいです 短距離だけでなく長距離、跳躍、投てき、それぞれ違った魅力があって、どの種目にも現地でこそ感じられる緊張感や迫力があります！ぜひまた陸上に目を向けてもらえたら嬉しいです」と思いを記した。

４日に放送された同番組では、初挑戦ながらハンターの猛追をかわして見事に逃げ切りに成功。賞金９４万円を獲得した。１０日の放送にも出演していたが、ハンターに捕まり、番組史上初の「連覇」達成とはならなかった。