【AFC U23アジアカップ】U-23UAE代表 0−3 U-23日本代表（日本時間1月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】これが警告…？ 接触シーンの一部始終

AFC U23アジアカップで疑惑の判定だ。U-23日本代表の主将へのイエローカードが物議を醸している。

日本時間1月10日のAFC U23アジアカップのグループB第2節で、U-23日本代表はU-23UAE代表と対戦。終始ペースを握りながら3ゴールを奪い、大会2連勝を達成した。

その49分だった。日本のキャプテンであるDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）が不可解なイエローカードを受けてしまった。UAEのDFマンスール・サレーのスローインで試合が再開される場面で、ボールをFWイーサ・ハルファンが太腿でトラップ。これに鋭く反応した市原は、背後からの密着マーク。身体をぶつけて自由を制限し、ボールを奪おうと試みた。

このタイミングで2人の身体がもつれ合い、市原が覆い被さるようにハルファンを倒してしまう。ハルファンは足を抑えて悶絶すると、主審はホイッスルを吹く。そして、市原にイエローカードを提示したのだ。

この判定に市原は両手を広げて納得のできない様子。足などを蹴ったわけでもなく、さらに強度の高い接触でもなかった。MF大関友翔も抗議する中、市原は主審とコミュニケーションを取った後、素早く持ち場に戻った。

「今後を考えるとイエローは痛いな」の声も

解説・佐藤寿人氏は「まったくカードのようなシーンには見えなかったですね」と訝しみ、ファンもSNS上で「そんな接触してないけど」「中東の笛か？」「厳しくね？」「なぜ？」「謎だ」「ここでイエロー出るの？」「今後を考えるとイエローは痛いな」「何イエローよ」「イエロー出るほどの接触でもなかったけどね」「AFCっていつになったら審判レベル上がるんだろう」と腑に落ちていないようだった。

この警告が試合の行方を左右したわけではないが、今大会は累積2枚のイエローカードで1試合の出場停止になるだけに（準々決勝終了後にリセット）、守備の要にしてキャプテンの市原が1枚もらってしまったことは、今後に少なからず影響を及ぼしても不思議はない。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

