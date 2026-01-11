NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演している倉沢杏菜のコメントが公開された。

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

倉沢が演じるのは、豊臣兄弟の妹・あさひ。「家族の中でいちばん天真らんまんですごく明るい子」と倉沢は役柄を分析。貧しい暮らしの中でも素直に「おなかすいた」と言えるあさひについて、「お母ちゃんや姉様、小一郎兄様は、あさひがおなかをすかせないように、そして楽しく過ごせるように、すごく愛情をかけてくれていると思います」と家族の愛を感じながら演じていることを明かす。

役作りのために、クランクイン前には京都府の東福寺や静岡県の瑞龍寺などゆかりの地を巡ったという倉沢。「歴代の作品も可能な限り視聴し、情報を集めました。ただ今回は『豊臣兄弟！』としてのあさひを演じるので、インプットしたものは一度手放し、脚本家の八津さんが描くあさひを魅力的に演じることを心がけています」と役作りについて明かした。

現場の雰囲気については、「あさひはよく食べる子なので、“モグモグシーン”が多いんです。その姿を見た坂井（真紀）さんが『かわいい、癒やされる』って言ってくださって。すごくもぐもぐしているから恥ずかしかったんですけど、その言葉にすごく救われました」と坂井とのエピソードを披露。また、仲野と池松の兄弟役についても「もう本当に仲よしで、その空気に自然と引き込まれるんです。だから、現場全体が本当の家族みたいな団結感に包まれていて」と、2人が作り出す空気感を称賛した。

■倉沢杏菜（あさひ役）コメント●あさひの役柄についてあさひは家族の中でいちばん天真らんまんですごく明るい子です。お母ちゃん（なか／坂井真紀）や姉様（とも／宮澤エマ）が、毎日必死にやりくりしている貧しい農民暮らしの中でも、食べることが大好きなあさひは素直に「おなかすいた」って言えちゃうんです（笑）。お母ちゃんや姉様、小一郎兄様（仲野太賀）は、あさひがおなかをすかせないように、そして楽しく過ごせるように、すごく愛情をかけてくれていると思います。そんなあさひの役作りのために、クランクイン前に京都府の東福寺や静岡県の瑞龍寺など、あさひゆかりの地を巡りました。あさひが登場する歴代の作品も可能な限り視聴し、情報を集めました。ただ今回は『豊臣兄弟！』としてのあさひを演じるので、インプットしたものは一度手放し、脚本家の八津（弘幸）さんが描くあさひを魅力的に演じることを心がけています。

●家族の雰囲気についてクランクインは、お母ちゃんと姉様とのシーンだったんですが、私の話をすごく親身になって聞いてくださったことが本当にうれしかったです。あさひはよく食べる子なので、“モグモグシーン”が多いんです。その姿を見た坂井さんが「かわいい、癒やされる」って言ってくださって。すごくもぐもぐしているから恥ずかしかったんですけど、その言葉にすごく救われました。宮澤さんも本当に優しくて、「今のお芝居、大丈夫だったかな」と不安になったときも、「大丈夫だよ！」って明るく受け止めてくださるんです。おふたりに何度も助けられています。小一郎役の仲野さんと、藤吉郎役の池松（壮亮）さんのおふたりは、もう本当に仲よしで、その空気に自然と引き込まれるんです。だから、現場全体が本当の家族みたいな団結感に包まれていて。『豊臣兄弟！』は家族愛、兄弟愛が大きなテーマの一つだと思うのですが、それをおふたりが体現してくださっているのが本当にありがたいと感じます。またおふたりと初めてご一緒したときにびっくりしたのが、「こんなに遊び心を持ってお芝居をされているんだ！」ということ。脚本に描かれている小一郎、藤吉郎が、おふたりの力でさらに鮮やかになっていくのを目の当たりにして、本当に刺激をいただいています。

●物語の魅力について八津さんの脚本は本当に生き生きとしていて、それぞれのキャラクターがすごく魅力的で、そこが一番のポイントだと思います。脚本の段階でも十分面白いんですけど、皆でお芝居をしていくと、さらに魅力が上乗せされていく感じがして。どのキャラクターも深みがあって、「もっと見ていたい！」って思える人物ばかりなんです。『豊臣兄弟！』は、小一郎兄様たちが出世していく物語ではありますが、その原動力は“家族のため”というところにあります。そんな家族愛や仲間愛にすごく人間味を感じて、私自身も心が動かされます。（文＝リアルサウンド編集部）