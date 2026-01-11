NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演中の坂井真紀のコメントが公開された。

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

坂井が演じるのは、豊臣兄弟の母・なか。「本当に温かくて強く、そして優しい女性。『こんなお母さんがいたらいいな』と自然と思える人物」となかについて分析する坂井だが、これまで多くの名優が演じてきた役だけに不安もあったという。しかし、制作統括の松川博敬から「今までの“なか”は意識せずにやりましょう」と声をかけられ、背中を押されたことを明かした。

自身の役作りについては、「どんなに身分が高くなっても、『家族の幸せが自分の幸せ』と感じられる人」と分析。「家族を包み込む温かさは、最後までぶれずに大切にしていきたい」と語り、長期間にわたり一人の人物を演じることについて「一生に一度の機会かもしれません。なかという人物にどっぷり浸かり、大切に演じきりたい」と意気込みを見せる。

息子たちについては、「なかは、藤吉郎びいきで、監督からも『“藤吉郎ラブ”でやってください』と言われています」と裏話を披露。池松演じる藤吉郎の「人たらしな魅力」に触れつつ、「しっかり“藤吉郎ラブ”でやらせていただいています（笑）」とコメント。一方、仲野演じる小一郎については「気持ちが揺れたときに立ち返れる存在で、『この子がいてくれるから大丈夫』と思わせてくれる息子」と信頼を寄せた。

また、仲野と池松の共演について「お二人は本当に仲が良く、まるで本当の兄弟のようです」と絶賛。「池松君は引っ張ってくれる一方で、少しいたずらっ子な一面もあって（中略）そんな池松君に、太賀君は本当に弟のようについていっている印象」と現場での様子を明かし、「まさに『豊臣兄弟！』を体現しているお二人」と太鼓判を押した。

■坂井真紀（なか役）コメント●なかの役柄についてなかは、本当に温かくて強く、そして優しい女性。「こんなお母さんがいたらいいな」と自然と思える人物です。これまで多くの名だたる俳優さんが演じてこられた役なので、正直なところ意識もしましたし、「自分で大丈夫だろうか」という不安もありました。ですが、制作統括の松川（博敬）さんから、「今までの“なか”は意識せずにやりましょう」という言葉をいただき、背中を押していただきました。八津さんが書いてくださる『豊臣兄弟！』の“なか”を、スタッフの皆さんと共に作り上げていけたらと思っています。なかは、どんなに身分が高くなっても、「家族の幸せが自分の幸せ」と感じられる人だと思います。だからこそ、家族を包み込む温かさは、最後までぶれずに大切にしていきたいです。こんなに長い時間、一人の人物を演じるのは初めての経験で、もしかしたら、一生に一度の機会かもしれません。なかという人物にどっぷり浸かり、大切に演じきりたいと思っています。

●子ども4人について藤吉郎（池松壮亮）は、よく言えば瞬発力がある、悪く言えば暴走機関車のような子。でも人たらしな魅力があって、本当に目が離せません。なかは、藤吉郎びいきで、監督からも「“藤吉郎ラブ”でやってください」と言われています。池松君演じる藤吉郎がとても魅力的なので、しっかり“藤吉郎ラブ”でやらせていただいています（笑）。もちろん、小一郎（仲野太賀）のことも同じくらい大切に思っています。兄とは対照的に冷静で、一歩引いて周りを見られる、家族思いの子。なかにとっては、気持ちが揺れたときに立ち返れる存在で、「この子がいてくれるから大丈夫」と思わせてくれる息子です。とも（宮澤エマ）は、私よりもしっかり者で、家族をまとめてくれる頼れる存在。あさひ（倉沢杏菜）はのびのびとしていて「末っ子らしい」という言葉がぴったりな可愛らしい子です。家族のシーンは、太賀君も池松君も「癒やされる」と言ってくれていて、だからこそ、外での戦いのシーンがどれほど大変だったのか、そして、あの時代を生き抜くこと自体がどれほど過酷だったのかも伝わってきます。

●仲野太賀と池松壮亮の兄弟ぶりについてお二人は本当に仲が良く、まるで本当の兄弟のようです。池松君は引っ張ってくれる一方で、少しいたずらっ子な一面もあって、静かなトーンで面白いことを言ったり、鋭いツッコミを入れたりします（笑）。そんな池松君に、太賀君は本当に弟のようについていっている印象です。お芝居の場でも、「ここはこうしようか」など、二人でしっかり話し合いながら、良いシーンにするために現場を引っ張ってくれています。まさに「豊臣兄弟！」を体現しているお二人だと感じます。太賀君とは今回で3度目の共演ですが、画面越しでも実際に一緒に演じていても、“温度”が伝わってくるお芝居をされる方。演技のキャッチボールがとても楽しいですね。（文＝リアルサウンド編集部）