お笑いコンビ「Ａマッソ」のむらきゃみ（３７）が１１日、コンビの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。妊娠５か月であることを発表した。

この日、「仲良し３２人で近況報告会！」と題した動画をアップ。３２人の女性たちが次々と立ち上がって近況報告していく中、２０人目に、むらきゃみが立ち上がった。

テロップでは「愛さん」と紹介された、むらきゃみは「私ごとなんですが、このたび、妊娠いたしましました〜」と突然、報告。他の女性の大きな拍手と「おめでとう！」の声に包まれると「現在、５か月に入りまして安定期となっています。これからも穏やかに過ごしていきたいと思います」と笑顔で続けていた。

さらに、自身のインスタグラムも更新。【ご報告】というタイトルで公式ＹｏｕＴｕｂｅでの「妊娠いたしましました〜」の瞬間の写真を貼り付けると「うちごとではございますがこの度子どもを授かりました まじコレもん まじ嬉です」と報告。

続けて「現在は安定期に入りましたので喜びとともに皆様にご報告いたします。お仕事は可能な限り続けさせていただきます。日頃から応援してくれてるみんな 仕事関係でお世話になってる方々 何かとご迷惑をおかけしますが温かく見守っていただけたらマジうち幸い Ａマッソむらきゃみを今後とも宜しくお願い申し上げます！！」（原文ママ）とつづった。

むらきゃみは２０２１年、相方の加納とともに既婚者であることを公表。２４年には芸名を「村上」から「むらきゃみ」に改名している。