【大雪警報】栃木県・日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山に発表 11日20:46時点
気象台は、午後8時46分に、大雪警報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山に発表しました。
北部では、12日明け方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■日光市日光
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■日光市藤原
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■日光市足尾
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■日光市栗山
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■那須塩原市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■那須町
□なだれ注意報
13日にかけて注意