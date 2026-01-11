【大雪警報】岐阜県・関ケ原町に発表 11日20:42時点
気象台は、午後8時42分に、大雪警報を関ケ原町に発表しました。
岐阜県では、12日明け方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■関市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■飛騨市
□大雪警報
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
13日にかけて注意
■本巣市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■郡上市
□大雪警報
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■下呂市
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■関ケ原町
□大雪警報【発表】
積雪 12日未明から12日明け方にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 20cm
■揖斐川町
□なだれ注意報
13日にかけて注意
■白川村
□大雪警報
積雪 12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
13日にかけて注意