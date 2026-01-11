秋山成勲の娘サランちゃん、172cmの長身に抜群の運動神経が話題！キックボクシングの様子に密着

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の娘サランちゃんが見違えるほど成長した近況で、注目を集めた。

去る1月10日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』では、秋山成勲の妻でモデルのSHIHOの韓国での日常が公開された。

【写真】14歳!?サランちゃん、母譲りの美貌とスタイル

この日、SHIHOは娘のサランちゃんと一緒に外出し、画面に映ったサランちゃんのすらっとしたスタイルにMCたちは「脚が本当に長い」と感嘆した。

親子が向かったのはボクシングジムだった。SHIHOは娘と一緒にキックボクシングを習っているとして、「運動をすると、身体が確実に変わる。お腹はへこみ、お尻は上がる。週1回やっているが、本当に楽しい」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）サランちゃん

続けて、公開されたトレーニングの様子では、格闘家の妻と娘らしい運動神経が明らかになった。サランちゃんは、長い腕を活かした気持ちの良いパンチを披露し、周りを驚かせた。

これを見守っていたコメディアンのヤン・セヒョンは、「サランちゃんの身長はどれくらいか」と尋ねると、SHIHOは「172cm」と答え、スタジオを再び驚愕させた。

（写真＝MBC）

SHIHOは、「運動神経が本当に良い。DNAがあるみたいだ」と笑い、娘に「才能があるから。もう1度頑張って」と応援した。急成長した姿はもちろん、しっかりとした運動神経まで備えたサランちゃんの姿が深い印象を残した。

なお、SHIHOは1976年生まれの49歳だ。彼女は2009年に秋山成勲と結婚し、2011年に娘のサランちゃんを出産した。最近はYouTubeチャンネルを通じて、家族の日常と近況を伝えている。

（記事提供＝OSEN）