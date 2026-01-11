やぎ座は「奇跡のような愛されデー」 12星座もっちぃ占い｜1/12〜18

1/12（月）〜18（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：14日（水）は「どんな話もわかってもらえる」

牡羊座のあなたは、人間関係運が◎。14日（水）はどんな話も人にわかってもらうことができるときです。どう伝えるかを気にしすぎずに、思ったことはなんでも喋ってしまいましょう。

一方で、お金に関する確認事項を見落としやすいときです。特に16日（金）は半額のお惣菜を買うときに、割引が適用されているかどうかをチェックする気持ちが大切です。

💼 牡牛座：18日（日）は「取り組みたいことを夢想して」

牡牛座のあなたは、実験的な気持ちで取り組むお仕事がとてつもなく効果を上げそうな予感です。18日（日）は、これから自分が取り組みたいと思っていることを、改めて夢想しましょう。

また、うっかりすると小銭ばかりが貯まってしまいそうです。しっかりおつりの計算をするようにしてください。13日（火）は、小銭を消費するためだけに無駄遣いをしてしまいそう。

🤝 双子座：17日（土）は「3人くらいで食事をすると◎」

双子座のあなたは、少人数で過ごす時間によいことがありそうな予感です。17日（土）は、3人くらいで食事をすると、少ない言葉で大きな信頼を作ることができるでしょう♪

12日（月）は、必要以上に忙しくなりそうな予感です。本来は引き受けなくてもいいタスクを抱え込みすぎないように気をつけましょう。

🤝 蟹座：13日（火）は「友情の概念が覆る！」

蟹座のあなたは、とっても深い水準で人とばかり会うことができる1週間になりそうです。13日（火）は、友情の概念が覆るぐらいの心の交流ができるかも♪

また、12日（月）はコミュニケーションのずれやミスに注意が必要です。お仕事に関する情報伝達に誤りが生まれやすいときです。曖昧な言葉は何度か聞き返すようにしてください。

🤝 獅子座：14日（日）は「頼れる人との関わりがぐっと深まる」

獅子座のあなたは、本当に自分を分かってくれて、高めてくれる相手が誰なのかはっきりしそうなときです。14日（水）は、本当に頼れる人との関わりが、ぐっと深くなります。

お仕事では、準備に色々と時間がかかりそうな予感です。12日（月）は、段取りをつけるためだけに時間が過ぎてしまいそう。やるべきことの計画をしっかり練るようにしてください。

🤝 乙女座：18日（日）は「人間関係に劇的な変化が」

乙女座のあなたは、人間関係運に注目。18日（日）は、良くも悪くも人間関係に劇的な変化が訪れそうなときです。正論を感情とともにぶつけたくなる気持ちを上手にコントロールすれば、深い信頼関係を作ることができます。

仕事では、これまでのルーティンを壊すようなアイデアが認められるときですが、結果的に体力を使うことになりそう。14日（水）は、評価されればされるほどに体力が削られてしまいます。

🤝 天秤座：17日（土）は「人との会話がかみ合いやすくなる」

天秤座のあなたは、人間関係運が吉。17日（土）は人との会話がとてもかみ合いやすくなります。本音をズバッと伝えることを意識しましょう。回りくどい言い方をする必要はありません。

仕事では、自分にしかできない職人的なこだわりが火を噴きそうな予感です。ただし12日（月）は、デジタル機器の不調で予定が狂いやすいので、しっかり調整しておきましょう。

💼 蠍座：13日（火）は「仕事人生を変えるつもりで挑戦して」

蠍座のあなたは、仕事ができるというオーラを放ちながら、様々な場面で活躍できそうな1週間です。13日（火）は、仕事人生を変えるつもりで大挑戦をするのに最適な星が巡ってきます。

14日（水）は、予定変更や約束忘れが起こりやすくなる星回りです。翌日の予定をチェックしてから寝ることを心がけましょう。

💼 射手座：15日（木）は「新しい挑戦を始める絶好のチャンス」

射手座のあなたは、15日（木）は、自分の殻を破って新しい挑戦を始める絶好のチャンスです。思い切って過去の自分にはできなそうなことに挑みましょう。

16日（金）は、何気ないやりとりの中で、急に感情の波が押し寄せてしまうことがあるかも。決して怒りを表に出さないように気をつけましょう♪

🤝 山羊座：13日（火）は「奇跡のような愛されデー」

山羊座のあなたは、13日（火）が奇跡のような愛されデーです。喧嘩中の相手との仲直りも、好きピへのアプローチも、この日に合わせれば全自動でうまくいきます。

仕事では、知性と行動力が高まり、圧倒的なパワーを発揮することができます。その分、15日（木）は、暴走機関車みたいになって空回りするリスクもあるので気をつけてください。

💼 水瓶座：14日（水）は「圧倒的なチャンスが与えられる」

水瓶座のあなたは、仕事運が⚪︎14日（水）は、プレッシャーを感じる場面もありますが逃げずに立ち向かうことを心がけてください。圧倒的なチャンスが与えられる星回りです。

ですが、15日（木）は嫉妬心や支配欲に振り回されやすいときです。誰かを完全に手に入れることなんてできません。イライラするときはひとりで過ごすようにしましょう。

💼 魚座：14日（水）は「選択肢は直感で選んで」

魚座のあなたは、お仕事にたくさんの選択肢が生まれるタイミングです。特に14日（水）は、どっちも正解に見える選択を迫られます。本当にどちらも正しいので、直感で選んで下さい。

12日（月）は、人からの些細な拒絶を重く受け取らないようにしましょう。信頼関係や愛があっても、人は常にすべてを受け入れるとは限りません。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X