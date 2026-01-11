俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は18日、第3話「決戦前夜」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

故郷の中村を後にした小一郎（仲野太賀）藤吉郎（池松壮亮）直（白石聖）の3人は、織田信長（小栗旬）の城下町・清須へ。織田家臣・浅野長勝（宮川一朗太）の元にあいさつに訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎に“ある秘密”の計画を打ち明ける。そして、ついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張へ進軍を始める…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

公開された場面写真の中には「金陀美具足」とみられる鎧に身を包んだ松平元康（松下洸平）も。待望の初登場となる。「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）を描いた2023年「どうする家康」初回と重なる展開になりそうだ。

第2話（1月11日）の本編ラストには珍しく次回予告がなく、SNS上には「あれ？次回予告なし？」「まさかの次回予告が」などと驚きの声。“初回＋第2話＝“プロローグ中村編”といった構成で、初回の最後に「次回予告＋これからの『豊臣兄弟！』」の長めの映像を流したため、今回は省いたとみられる。

オンエア後、番組公式SNSには次回予告がアップされ“松下元康”の姿も映った。