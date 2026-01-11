スポンジ・ボブ×東京ラスクが実現♡限定コラボでごきげんおやつ時間

見ているだけで元気をもらえる『スポンジ・ボブ』が、東京ラスクと夢のコラボレーション♡サクサク食感が魅力のラスクと、遊び心たっぷりのパッケージが合わさった限定商品が登場します。自分へのご褒美にはもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったりなラインナップ。おやつ時間がもっと楽しくなる、ハッピーなコレクションをチェックしてみてください♪

スポンジ・ボブ×東京ラスクの魅力

アメリカ発の大人気アニメ『スポンジ・ボブ』が東京ラスクのパッケージに登場。ラスクのサクサク食感と、キャラクターの明るい世界観が融合した、数量限定の特別企画です。

全商品にかわいいシールが1枚付いており、全5種類の中からランダム封入。どのデザインが当たるかも楽しみのひとつです。

ゴンチャの季節限定♡雪見杏仁マンゴーミルクティーで冬のご褒美時間

全3種の限定コラボ商品を紹介

「スポンジ・ボブ×東京ラスクラスク缶」は1,080円(税込)。バターとグラニュー糖のやさしい甘さが広がるシュガーバター味を、スポンジ・ボブのかわいい缶に詰めました。

「スポンジ・ボブ×東京ラスクパイナップルボックス」は778円(税込)。チョコが染み込んだ小さなラスクを、パイナップルハウス風ボックスにイン。

「スポンジ・ボブ×東京ラスク2種ギフトセット」は1,296円(税込)。キャラメルアマンドとシュガーバターの2種を楽しめる、ギフトにもおすすめのセットです。

販売情報と先行予約について

本コラボ商品は、東京ラスク各店舗、公式サイト、通信販売にて2026年1月15日(木)より数量・期間限定で販売されます。さらに1月7日(水)からは公式サイトにて先行予約もスタート。

お届けは1月15日以降となるため、確実に手に入れたい方は早めのチェックがおすすめです。

ごきげん気分になれる限定ラスク

スポンジ・ボブの世界観と東京ラスクの美味しさが詰まった、今回の限定コラボ。かわいさと美味しさを同時に楽しめるので、日常のおやつ時間がちょっと特別なひとときに変わります♡

数量限定のため、気になる方は早めにチェックして、サクッとごきげんな時間を楽しんでみてください♪