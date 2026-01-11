俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は11日、第2話が放送された。兄弟の母・なか役に挑む女優の坂井真紀（55）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第2話は「願いの鐘」。故郷の尾張中村に戻った小一郎（仲野太賀）は、幼なじみ・直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。一方、尾張統一を狙う織田信長（小栗旬）は岩倉城攻めを決行。藤吉郎（池松壮亮）は清須で居残りを命じられ、信長の妹・市（宮崎あおい）から呼び出しを受ける。そして、直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿を現し…という展開。

村が野武士集団に襲われ、小一郎は今後を思案した。

8年前、藤吉郎が出奔したのは、小一郎が高熱を出し、高額の薬を買うためだった。なか（坂井真紀）が“ウソの初告白”をし「あんたにしかできんことをおやり」と次男の背中を押した。朝日が昇る。小一郎は覚悟を決め、藤吉郎も喜び。なかは「あんたらは、あのお天道様みたいにおなり」――。

小一郎は直に“プロポーズ”。直は「わたし、凄いな。小一郎なら、きっとそう言うと思った」と感涙した。

豊臣兄弟と直は信長の城下町・清須へ。なか、とも（宮澤エマ）、あさひ（倉沢杏菜）が寺の鐘をつく。“願いの鐘の音”が鳴り響いた。

坂井の大河出演は、2019年「いだてん〜東京オリムピック噺〜」以来7年ぶり2回目。秀吉の母・大政所は1996年「秀吉」の市原悦子、23年「どうする家康」の高畑淳子ら大河はもちろん、そうそうたる女優が演じてきた。

――「豊臣兄弟！」のなかについて。

「本当に温かくて強く、そして優しい女性。“こんなお母さんがいたらいいな”と自然と思える人物です。これまで多くの名だたる俳優さんが演じてこられた役なので、正直なところ意識もしましたし“自分で大丈夫だろうか”という不安もありました。ですが、制作統括の松川（博敬）さんから“今までの“なか”は意識せずにやりましょう”という言葉を頂き、背中を押していただきました。八津さんが書いてくださる『豊臣兄弟！』の“なか”を、スタッフの皆さんと共に作り上げていけたらと思っています」

「なかは、どんなに身分が高くなっても“家族の幸せが自分の幸せ”と感じられる人だと思います。だからこそ、家族を包み込む温かさは、最後までブレずに大切にしていきたいです。こんなに長い時間、一人の人物を演じるのは初めての経験で、もしかしたら、一生に一度の機会かもしれません。なかという人物にどっぷり浸かり、大切に演じ切りたいと思っています」

――仲野と池松の兄弟ぶりについて。

「お二人は本当に仲が良く、まるで本当の兄弟のようです。池松君は引っ張ってくれる一方で、少しイタズラっ子な一面もあって、静かなトーンで面白いことを言ったり、鋭いツッコミを入れたりします（笑）。そんな池松君に、太賀君は本当に弟のように付いていっている印象です。お芝居の場でも“ここはこうしようか”など、2人でしっかり話し合いながら、良いシーンにするために現場を引っ張ってくれています。まさに『豊臣兄弟！』を体現しているお二人だと感じます」

「太賀君とは今回で3度目の共演ですが、画面越しでも実際に一緒に演じていても“温度”が伝わってくるお芝居をされる方。演技のキャッチボールがとても楽しいですね」

次回は18日、第3話「決戦前夜」が放送される。