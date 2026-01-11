『豊臣兄弟！』美女キャスト登場にネット歓喜「綺麗すぎる」「40歳に見えない」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート 毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第2回が、11日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】40歳に見えない…美女キャストの登場シーン
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。
第2回は、故郷の中村に戻った小一郎（仲野太賀）は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。一方清須では、尾張統一を目指す信長（小栗旬）が岩倉城攻めを決行する。清須での居残りを命じられた藤吉郎（池松壮亮）は、信長の妹・市（宮崎あおい）から呼び出しを受ける。そしていよいよ直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿をあらわす…という展開が描かれた。
視聴者が注目したのは初登場となった宮崎あおい。演じる市は、織田信長の妹。乱世に翻弄され悲劇的な一生を送るが、兄・信長と織田家のため波乱万丈な生涯を毅然（きぜん）として生き抜いた戦国ヒロインのひとり。信長と同盟を結ぶ近江の浅井長政に嫁ぎ、茶々・初・江の三姉妹を生み育てるが、のちに兄と夫が対立することになる。
ネット上では「お市の宮崎あおい、篤姫（2008年）のときより可愛くない？ 時空が歪んでるとしか」「宮崎あおい美しすぎる」「宮崎あおいさん40歳に見えない」「宮崎あおいのお市さま凛々しいな」「市を演じる宮崎あおいさんいい感じ」「お市様、宮崎あおい綺麗すぎるわ…」などの声が寄せられている。
