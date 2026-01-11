＜KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC＞◇11日◇ツインメッセ静岡

FRUITS ZIPPERが大トリでライブステージに登場し、会場を沸かせた。「かがみ」「JAM」を披露し、3曲目で人気の「わたしの一番かわいいところ」をパフォーマンス。櫻井優衣（25）は「みなさん一緒に踊ってください！」と呼びかけて盛り上げた。

東京ガールズコレクション（TGC）との初コラボレーションイベントで、芸能事務所アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」所属アイドル約50人が大集結。FRUITS ZIPPERは、その長女グループとしてけん引しており、真中まな（26）は「みなさんのパワーをいただけて、カワラボはもっともっと加速して頑張れるなと確信しました」と語り、「みなさん力を貸してくれますか」と問いかけると観客から大歓声を浴びた。

真中は「皆さんの日常に力を添えられるように頑張っていきたいです。愛を受け取っていただけるとうれしいです」と話した。

最後は「はちゃめちゃわちゃライフ！」で締めくくり、仲川瑠夏（28）はTGCについて「TGCは私もお客さんとして見ていたんですけど、みんなかわいくて、今日も新しいKAWAIIを見つけられたと思います。またいつかやれたらいいな」と笑顔。FRUITS ZIPPERは昨年の全てのTGC出演を果たしており、真中は「またカワコレもやりたいですね。偉い人、お願いします。みなさんやりたいですよね？」と呼びかけ、再び大きな歓声が巻き起こった。

イベントテーマは「KAWAIIで世界を埋めつくす。」。MCは静岡4局の大場舞桜（静岡朝日テレビ）、弦間彩華（テレビ静岡）、澤井志帆（静岡第一テレビ）、杉本真子（静岡放送）の4アナウンサーが交代で務めた。最後のあいさつでは全グループが再び登場。真中のかけ声で一本締めを行い、イベントを締めくくった。