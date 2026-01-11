実は「昭和女子大学」出身と聞いて驚く有名人ランキング！ 「おかもとまり」を抑えたダントツ1位は？
知的で落ち着いた雰囲気を持つ昭和女子大学。芸能界という華やかな分野で注目を集めていると知ると、意外に思うかもしれません。
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は昭和女子大学出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、元ものまねタレントで現在はクリエイターとして活動するおかもとまりさんです。俳優の広末涼子さんの物まねでブレークし、タレントやグラビアなどマルチに活躍。
2016年に起業し、その後2018年に芸能界を引退。現在はクリエイターとして活動しています。9月には『週刊プレイボーイ』（集英社）にて、約11年ぶりとなるグラビアを披露しています。
回答者からは「失礼ながら高卒ぽかったので」（40代回答しない／東京都）、「共学のイメージだった」（40代女性／滋賀県）、「大卒のイメージがない」（30代男性／大分県）といったコメントが寄せられています。
29歳でグラビアデビューすると、2012年に『私の奴隷になりなさい』で映画初出演。私生活では2019年に漫画家の海野とおるさんと結婚し、別居婚をしていることでも話題となりました。
回答コメントでは「妖艶な感じが女子大のイメージがなかったので」（30代女性／石川県）、「セクシーなイメージが強いから、お嬢様学校を出ているとは思わなかった」（30代女性／千葉県）、「イメージと違い、しっかりと大卒でびっくりしたから」（40代女性／愛媛県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
1位：壇蜜／173票1位にランクインしたのは、タレントの壇蜜さんです。小学校からエスカレーター式で、昭和女子大学英文科を卒業。さまざまな資格を有していることでも知られ、調理師免許や遺体衛生保全士、教員免許などを取得しています。
