ナンバープレートで地元愛を感じる「福岡県の地名」ランキング！ 2位「福岡」を僅差で抑えた1位は？
都市の活気と自然の穏やかさが同居する独特の魅力がある福岡県の地名。ナンバープレートでその名を見かけた瞬間、故郷の風景や暮らしの記憶がよみがえるという人も少なくありません。
All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる福岡県の地名」ランキングを紹介します！
【4位までの全ランキング結果を見る】
福岡は天神を中心とする九州一の繁華街。福岡空港や新幹線が乗り入れする博多駅など、交通網も発達しています。
回答者からは「博多ラーメンや屋台文化、福岡ドームなどの特色を連想させ、地元民の誇りを感じる」（50代男性／東京都）、「九州一の都会で、テレビなどで見ても地元愛が凄いから」（40代女性／鹿児島県）、「九州地方の経済、文化の中心地だから」（50代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
また、原動機付自転車に限り、市の花であるひまわりとマスコットキャラクター「ていたん&ブラックていたん」が描かれたデザイン付きナンバープレートが導入されています。
回答コメントでは「帰属意識が強そうだから」（40代男性／奈良県）、「独自の文化と発展してきた歴史もあり地元愛を感じます」（50代女性／広島県）、「成人式の派手な衣装や地域愛の強さでテレビで見る事が多い印象」（30代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる福岡県の地名」ランキングを紹介します！
2位：福岡／86票2位にランクインしたのは、福岡です。福岡県内には4種類のナンバーがありますが、福岡ナンバーは福岡市をはじめとする県西部の広域に交付されています。県内で最も登録車両数が多いのも特徴です。
福岡は天神を中心とする九州一の繁華街。福岡空港や新幹線が乗り入れする博多駅など、交通網も発達しています。
回答者からは「博多ラーメンや屋台文化、福岡ドームなどの特色を連想させ、地元民の誇りを感じる」（50代男性／東京都）、「九州一の都会で、テレビなどで見ても地元愛が凄いから」（40代女性／鹿児島県）、「九州地方の経済、文化の中心地だから」（50代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位：北九州／93票1位にランクインしたのは、北九州です。九州の玄関口に位置する政令指定都市で、海や山などの自然が豊かながら自然災害が少ないのが特徴。北九州ナンバーは北九州市だけでなく、行橋市や豊前市など広範囲が交付対象です。
また、原動機付自転車に限り、市の花であるひまわりとマスコットキャラクター「ていたん&ブラックていたん」が描かれたデザイン付きナンバープレートが導入されています。
回答コメントでは「帰属意識が強そうだから」（40代男性／奈良県）、「独自の文化と発展してきた歴史もあり地元愛を感じます」（50代女性／広島県）、「成人式の派手な衣装や地域愛の強さでテレビで見る事が多い印象」（30代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)