±ÀÆî¾ÊÂÎ°é¶É¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î½÷»Ò¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥È¶¥µ»¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò3¸Ä³ÍÆÀ¤·¤¿²¦è½¤µ¤ó¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë¶âÁ¬¤Î¶¯Í×¤äÃÏ°Ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿Îä¶ø¡¢¤µ¤é¤ËÀÅª¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤É¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¹ðÈ¯¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ðÈ¯ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í»ö¼Â¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
²¦è½¤µ¤ó¤Ï23Ç¯¤ËÞ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè19²ó¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¡¢½÷»Ò12¿Í¾è¤ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥È¤Î200¥á¡¼¥È¥ë¡¢500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¾Àþ¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢±ÀÆî¾ÊÀ¯ÉÜ¤ÎÊ¸ÌÀÊÛ¸ø¼¼¤Ë¤è¤ê¡Ö·É¶ÈÊô¸¥¹¥¿Í¡Ê¿¦Ì³¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿Á±¿Í¡Ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
²¦¤µ¤ó¤Ï25Ç¯12·î¤Ë¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±ÀÆî¾¾ÌÐÂÎ°é·±Îý´ðÃÏ¤Î¼çÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥È¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤¬¡¢²¦¤µ¤ó¤¬¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñÍ¥¾¡¤ÇÆÀ¤¿¾Þ¶â15Ëü¸µ¡ÊÌó340Ëü±ß¡Ë¤ò¼«Ê¬¤ËÅÏ¤¹¤è¤¦Í×µá¤µ¤ì¤¿¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¡£¹ðÈ¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¦¤µ¤ó¤¬¾Þ¶â¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤òµñ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢´ÆÆÄ¤Ï°°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ²¦¤µ¤ó¤òÁÂ³°¤·¡¢Îý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤º¡¢¤µ¤é¤Ë²¦¤µ¤ó¤ËÌµÃÇ¤Ç°úÂàÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£²¦¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¡¢½ÅÅÙ¤Î¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¦¤µ¤ó¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢·±Îý´ðÃÏ¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÍÅÝ¡Ê¤Ð¤È¤¦¡Ë¤äÂÎÈ³¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
±ÀÆî¾ÊÂÎ°é¶É¤ÏÆ±Ç¯12·î15Æü¤Ë¡¢Ä¾¤Á¤ËÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤ÊÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬Â§¤Èµ¬Î§¤ª¤è¤ÓË¡¤Ë´ð¤Å¤½èÍý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
²¦¤µ¤ó¤Ï1·î9Æü¤Ë¤Ê¤ê¡¢12·î25Æü¤Ë¹ðÈ¯»ñÎÁ¤ò±ÀÆî¾Ê¹çÆ±Ä´ºº¥Á¡¼¥à¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤ÈSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£²¦¤µ¤ó¤Ï¡¢Äó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë½÷»ÒÁª¼ê¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÈ¯¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈµÏ¿¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²¦¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¤³¤È¤¬»ä¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âº¨¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢»ä¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢»ä¤âÈà¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²¦¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÀÆî¾Ê¤Î¹çÆ±Ä´ºº¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬·±Îý´ðÃÏÆâ¤ÇÉõ·úÅª¤ÊÌÂ¿®¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤ºÊ¤ËÉÔÀµ¤ËµëÎÁ¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢½êÂ°Áª¼ê¤¬ÆÀ¤¿¾Þ¶â¤ÎÃæÈ´¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³¶â¤ò×ó°ÕÅª¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
±ÀÆî¾ÊÂÎ°é¶É¤Ï1·î10Æü¡¢²¦¤µ¤ó¤Î¹ðÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¿Ùõ¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¤ª¤à¤Í»ö¼Â¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±ÀÆî¾ÊÂÎ°é¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¦¤µ¤ó¤Ë¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¤ÏÄä¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¹Ô°Ù¤ò¡Ö»ö·ï¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¦¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁª¼ê´ÉÍý¤ÎÄê¤á¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊä½þ¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢²¦¤µ¤ó¤Ï9Æü¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ç¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë