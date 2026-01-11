【ひらがなクイズ】共通する2文字のひらがなは何？ 水や身体に関する4つの言葉
パッと見てすぐに思いつくか、じっくり考えて納得するか。ひらめき力が鍵を握る「ひらがなクイズ・初級編」をお届けします！
一見バラバラに見える4つの言葉ですが、共通する文字を入れるとそれぞれ熟語になります。頭を柔らかくして考えてみてくださいね。
□□まし
□□い
みず□□
□□ぶた
▼解説
それぞれの言葉に「かさ」を入れると、次のようになります。
かさまし（嵩増し）：分量を増やすこと
かさい（火災）：火事のこと
みずかさ（水嵩）：水の分量・水位のこと
かさぶた（瘡蓋）：傷口が治る時にできるもの
どれもなじみのある日本語ですね。「かさぶた」や「火災」など、一見つながりのなさそうな言葉たちが「かさ」という共通点で見事に結びつきました。
パズルを解くように言葉を当てはめることで、語彙の再確認にもなったのではないでしょうか。脳が心地よく活性化されていたら大成功です！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
