「演劇が人生を変えることもある」と語り合った安藤さん（左）と長塚さん＝１１日、ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場

演劇やダンスなどの創造拠点であるＫＡＡＴ神奈川芸術劇場（横浜市中区）が１１日、開館１５周年を迎え、記念のトークイベントが開かれた。芸術監督を務める俳優で演出家の長塚圭史さんが登壇し、市民参加の作品や県内各地への出張公演を例に「より開かれた劇場にしたい」と意欲を見せた。

イベントには約１３０人が参加。４作品で舞台に立った俳優の安藤玉恵さん、劇場ロゴを考案したデザイナーの佐藤卓さんを迎え、長塚さんと対談した。

安藤さんは、舞台上に地元飲食店の屋台を設けて実際に営業した出演作などを挙げ、「とても挑戦的」とＫＡＡＴの独創性を評した。生身の演技に「心が躍ることも救われることもある」と、劇場が暮らしに不可欠な存在だと説いた。

佐藤さんはロゴについて「優しい印象にし、さまざまな可能性を込めた」と創作意図を明かし、「日常生活から切り離されていると思われがちな芸術の固定観念を、ＫＡＡＴが壊してほしい」とエールを送った。

長塚さんはコロナ禍に直面した監督就任時を振り返り、「公演中止が続き厳しかったが、演劇を欲してくれる人たちに支えられた」と回顧。「まだまだＫＡＡＴは知られていない。近くから遠くまで劇場の鼓動を届けたい」と語った。

ＫＡＡＴは▽芸術創造▽人材育成▽にぎわい創出─を掲げる県立の公共劇場。企画制作の専属スタッフをそろえ、作品を一から創作する機能を持つ。これまで宮本亜門さん、白井晃さんが芸術監督を務めた。