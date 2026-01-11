元宝塚雪組娘役トップの咲妃みゆが１１日、東京・新宿区のＴＨＥＡＴＥＲ ＭＩＬＡＮＯ‐Ｚａで主演ミュージカル「クワイエットルームにようこそ Ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃａｌ」（１２〜２月１日、同所）の公開ゲネプロ＆囲み取材に登壇した。

演出を務める松尾スズキ氏が２００５年に出版した同名小説が原作。主演の咲妃は「松尾さんが手がけられた大切な小説で、今回ミュージカルという形で幅広くお客様にお楽しみいただける作品になっている」と自信をのぞかせた。注目ポイントについては「本当に楽曲が素晴らしい。一つひとつに松尾さんがお書きになった歌詞があるので、お客様には是非楽しみにしていただきたい」とアピールした。

充実した稽古期間を過ごしたようで、「もう一回、ゼロからお稽古をやり直したいぐらい」と話すと、共演の皆川猿時から「もういいでしょ！」とツッコミを受け、会場は笑いに包まれた。過去に作品を鑑賞したことがあるという咲妃は、「『私もそのセリフを発してみたい』って気持ちで拝見していました。だから、自分が客席で感じていた心のたぎる感覚をお客様にも楽しんでいただきたい」と意気込んだ。