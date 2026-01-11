バーチャル・シンガー / ラッパーの朔雀と導凰による新曲「Playmour」（TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』エンディングテーマ）が、1月11日より配信スタートした。あわせて同日20時より同曲のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されている。

本楽曲は、インターネット音楽シーンで人気を博す音楽プロデューサー・bizとZERAによる提供楽曲で、ゴシックで美しく妖艶な雰囲気を纏いながらも、ホラー・ミュージックの要素を昇華した唯一無二のトラップとなっている。

MVではTVアニメ『カヤちゃんはコワくない』にぴったりな、怪しげにゆらめくミステリアスな映像に加え、本MVのために描かれた新衣装も見どころだ。

また「Playmour」のリリースを記念して配信キャンペーンの開催も決定した。こちらは抽選による豪華賞品も含む内容となっているのでチェックしてほしい。

■朔雀 & 導凰 「Playmour (Prod. biz, ZERA)」

2026年1月11日（日）配信

https://lnk.to/SAKTAO_Playmour [収録楽曲]

1​. Playmour feat​. 導凰 (Prod​. biz, ZERA)

Lyrics, Music & Produced by biz / ZERA

2​. Playmour feat​. 導凰, カヤちゃん (Prod​. biz, ZERA)

3​. Playmour (Prod​. biz, ZERA) - Instrumental

■「SkyClipper」・「Playmour」RELEASE! 【導凰・朔雀】 初共演＆初アニメタイアップ記念 配信キャンペーン

・LINE MUSIC 再生キャンペーン

2026年1月放送のTVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』EDテーマ 「Sky Clipper」、TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』EDテーマ「Playmour feat. カヤちゃん」の配信を記念して、LINE MUSICでは、対象期間中に再生回数に応じてご応募いただいた方全員に豪華賞品をプレゼントいたします。抽選で「導凰 / 朔雀から生電話」がもらえるWチャンス賞も！注意点をよくお読みいただき、導凰・朔雀からのオリジナルプレゼントを是非受け取って下さい！ 【応募期間】

2026年1月12日(月)12:00〜2026年3月29日(日)23:59

※2026年1月11日(日)~2026年3月28日(土)23:59の再生回数でご応募が可能です。 【賞品】

Wチャンス賞：導凰からの生電話(約120秒間) 2名様、朔雀からの生電話(約120秒間) 2名様

A賞：「名前呼び付き オリジナルコメント動画」＋「オリジナルスマホ用壁紙(導凰・朔雀)」応募者全員

B賞：オリジナルスマホ用壁紙(導凰・朔雀) 応募者全員 【応募条件】

Wチャンス賞：2,000回以上再生いただいた方の中から、ご希望のアーティストにつき抽選で各[2]名様に、【アーティスト本人からの生電話】をプレゼント 詳細：https://hammercollective.jp/news/164 ・Spotify Canvas SNSシェアキャンペーン

2026年1月放送のTVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』EDテーマ「Sky Clipper」、TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』EDテーマ「Playmour feat. カヤちゃん」の配信を記念して、これまで配信されてきた楽曲全てを対象としたSpotify Canvasシェアキャンペーンを実施いたします！ ※【Spotify Canvas】とはSpotifyでの楽曲再生画面の背景で見ることができるショートムービーです Spotifyで対象楽曲を再生していただき、InstagramストーリーズまたはX（旧Twitter）でCanvasの画面をシェアしていただいた方から抽選で、ご応募いただいた楽曲の【配信ジャケットステッカー】 をプレゼントいたします！ 詳細：https://hammercollective.jp/news/168/

■TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』

テレ東系6局ネット、AT-X、WOWOWにて2026年1月11日(日)17:30〜放送開始！

テレ東、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送 1月11日(日)から 毎週(日)17:30〜

AT-X 1月11日(日)から 毎週(日)21:00〜

【リピート放送】毎週(水)28:30〜／毎週(日)6:00〜

WOWOW 1月13日(火)から 毎週(火)24:00〜24:30（全話無料放送）

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。 公式HP：https://kayachan.com

Ⓒ 百合太郎・新潮社／カヤコワ製作委員会

