松木玖生がFAカップでゴールを決めた

イングランド2部サウサンプトンは現地時間1月10日、FAカップ3回戦で同3部ドンカスター・ローヴァーズと対戦し、3-2で競り勝った。

先発したMF松木玖生は打点の高いヘディングシュートで決勝点をマーク。現地メディアでは「驚異的なパワーでヘディングを決めた」と報じられた。

松木は2点リードで迎えた前半41分、右サイドのDFトム・フェローズへと展開し、そのままゴール前へ走り込んだ。フェローズからのクロスは頭上を越えそうな高さだったが、滞空時間の長いジャンプでボールを捉え、ヘディングシュートをゴール右隅へと流し込んだ。

昨年8月26日のリーグカップ2回戦ノリッジ戦以来となる今季2点目は決勝点となり、サウサンプトンは3-2で勝利を収めた。

英地元紙「デイリー・エコー」は松木のゴールについて「サウサンプトンはハーフタイムを前に3-0とした。松木は驚異的なジャンプ力で空中に留まると、そこから力強いヘディングシュートを放ち、ファーサイドのコーナーへ叩き込んだ」とレポート。その身体能力の高さを称えた。

リーグ戦ではここまで4試合の出場にとどまる松木。チームを勝利に導く決勝点は定位置奪取に向けた絶好のアピールとなったはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）