美人インフルエンサー、美脚輝くカレッジガール風コーデ披露「透明感レベチ」「彼女感にドキドキ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】クリエイターのおさきが1月10日、自身のInstagramを更新。出先でのプライベートショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】美人インフルエンサー、ほっそり美脚大胆披露
おさきは外出先でのエスカレーターなどを背景に、複数の写真を投稿。チェックのシャツにトレーナー、ニットのショートパンツというカレッジガール風のコーディネートで、スラリと長く美しい脚が際立っている。
また「コメント返す」とつづり、身長をたずねられると「161！」と返したりとフォロワーとの気さくなやりとりも公開している。
この投稿は「可愛すぎて絶対目立つ」「彼女感にドキドキ」「透明感レベチ」「白くて長い脚に憧れる」「なんて可愛らしいの」「コメント返し嬉しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆おさき、プラベショット公開
