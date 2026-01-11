シンプルだけど洗練見え！【無印良品】冬 → 初春に使えそうな「優秀アイテム」
冬は防寒を重視したアイテムを選びがちだけれど、今買い足すなら春を意識してアイテムを選んでみては？ 今回は【無印良品】から、合わせ方次第で冬から初春まで長く使えて、大人コーデをおしゃれに演出できそうなボーダーTとスウェットパンツををピックアップしました。シンプルアイテムを上品に着こなすスタッフさんのコーデもぜひ参考にしてみて。
大人カジュアルで活躍するボーダーTシャツ
【無印良品】「太番手ボートネック長袖Tシャツ」\2,990（税込）
ハリ感のある素材を使用したボーダーTシャツは、カジュアルな抜け感がありつつ上品な雰囲気。大人女性のカジュアルコーデにぴったりです。冬はアウターの下に仕込むことで、重たくなりがちな冬の装いに程よい抜け感をプラス。春コーデには軽やかなジャケットやカーディガンを合わせるのがおすすめです。
スウェパンでつくる大人のリラックスコーデ
【無印良品】「婦人 スウェットパンツ」\2,990（税込）
カジュアルなスウェットパンツも、白を選ぶことで一気に洗練された印象に。こちらはシルエットがすっきりしているため、部屋着感が出にくいのもポイントです。足元をブーツやレザーシューズにすることで程よく引き締まり、ラフすぎないバランスが完成。着こなしに抜け感をプラスしたい日に取り入れてみて。
Writer：licca.M