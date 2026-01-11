高級「生」食パン専門店『乃が美』は、2026年1月10日(土)から1月31日(土)までの期間限定で、「ウルトラ・リッチハニーパン」および「ウルトラ・リッチキャラメルパン」を同時復活販売しました。

特撮ヒーロー「ウルトラマン」とのコラボレーション商品として2025年に発売され、大きな反響を呼んだ2品が再び登場しました。

乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」

販売価格：ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

販売期間：2026年1月10日(土)〜1月31日(土) ※なくなり次第終了

販売場所：一部国内店舗・オンラインショップ

2025年の発売時に好評を博し、販売終了後も再販を望む声が多く寄せられた「ウルトラマン」とのコラボレーションパン。

「食」と「夢」のウルトラな融合として誕生した、かつて第1弾・第2弾として展開された2商品が、今回は同時に復活販売されます。

世代を超えて楽しめる特別な食体験として、ウルトラ級の贅沢な味わいが再び提供されます。

今回は乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」を紹介します。

乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」は耳までやわらかく、ほんのり甘みのある乃が美の看板商品「創業乃が美」がベース。

バター3倍・はちみつ3倍・練乳2倍という、まさにウルトラ級の贅沢配合を実現しています。

とろけるような甘さと奥深いコク、耳までやわらかな食感が特徴です。

ウルトラマンオリジナルチャーム・専用紙袋

両商品ともに、「ウルトラマンシリーズ」に登場するキャラクターをデザインしたウルトラマンオリジナルチャーム(全5種・ランダム)が1個プレゼントされます。

それぞれのチャームは連結できる仕様となっており、コレクションやバッグ等のアクセントとして楽しめます。

なお、オリジナルチャームのデザインは、第1弾（ハニーパン）と第2弾（キャラメルパン）でそれぞれ異なります。

また、商品1個につき、オリジナルデザインの専用紙袋が1枚付属します。

コンプリートセット

ウルトラマンオリジナルチャーム全5種が確実に揃う、コンプリートセットも用意されています。

【ウルトラ・リッチハニーパン コンプリートセット】

内容：ウルトラ・リッチハニーパン 6個、ウルトラマンオリジナルチャーム 全5種＋ランダム1種、オリジナル発送箱 1個

価格：7,900円(税込)

【ウルトラ・リッチキャラメルパン コンプリートセット】

内容：ウルトラ・リッチキャラメルパン 5個、ウルトラマンオリジナルチャーム 全5種、オリジナル発送箱 1個

価格：8,200円(税込)

※オリジナル発送箱の単品販売は700円(税込)です。

ファン待望の復活となる、ウルトラマンと乃が美のコラボレーション。

個性豊かで贅沢な味わいと、コレクション性の高い特典を楽しめます。

乃が美「ウルトラ・リッチハニーパンの紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウルトラ級の贅沢な味わい！乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」 appeared first on Dtimes.