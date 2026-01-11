〈「給料は月20万円台」北九州の成人式、ド派手な衣装の若き大工（20）が語った将来の夢に“思わず納得させられた”ワケ〉から続く

時折、雪がちらつくほどの冷え込みを見せた令和8年の北九州市二十歳の記念式典。色とりどりの振袖や、奇抜なオーダー衣装が目立つなか、落ち着きすら感じさせる柄の着物を上品に着こなす女性がいた。

【画像多数】 2026年の「北九州二十歳の記念式典」に集った 若者たちの“意外な姿”を写真でまとめて見る 〈過去写真との“比較”も〉

「これまで20年生きてきて、しんどかったなーと振り返ることがないのが取り柄かもしれません」

自他共に認める“能天気”な性格だという彼女に、これまでの半生、そして今後の目標を聞いた。



お気に入りはティアラが輝く髪飾り

◆◆◆

母の姉から受け継いだ振り袖

最近、20歳の誕生日を迎えて、お兄ちゃんに飲みに連れて行ってもらったんですよ。嬉しかったですね。初めて飲んだお酒はカルーアミルクでした。甘くて美味しかったです。

今日は5時に起きて。とりあえず自分で化粧して、髪と着付けのために6時に美容院に行って、8時過ぎくらいに家に一旦帰って、ちょっと温まってから、会場まで来ました。

周りは衣装にお金をかけている人も多いですけど、私の場合、今日の振袖は母の姉が着ていたものを受け継いで着ているので、そんなに費用がかかっていないんですよね。将来的にもしも女の子ができたら、この振袖を継いでいけたらいいなと思います。「それまで、よれなければ」ですけど（笑）。

これまで20年生きてきて、しんどかったなーと振り返ることがないのが取り柄かもしれません。

あ、でも、仕事はしんどいかもしれない（笑）。普段は軽食を出すお店で飲食業として働いているんですけど、出勤時間がバラバラだったり、休日も決まっていなかったりするんですよね。

でも、常に能天気な性格ですし、深刻に考えすぎることはありません。大人になってからの目標もいい意味で「とにかく元気で過ごしたい！」といったところです。

◆◆◆

不規則な労働環境といったシビアな現実に直面しながらも、「深刻に考えすぎない」と笑い飛ばす彼女。不透明な時代だからか、高望みせず、家族の着物を受け継ぎ、ただ元気であることを願う。そのしなやかさこそが、彼女たちの世代の強さなのかもしれない。

そんな“伝統”を大切にする彼女とは対照的に、まるで海外ラッパーのような“最新のハイブランド”で全身を固め、オーラを放つ男性がいた。

〈「刑務所に行かないように…いや」ヴィトンとモンクレールで身を包んだ男性（20）が北九州の成人式で誓った“力強い野望”〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）