北九州の成人式がなぜここまで派手になるのか。その答えの一つは、意外にも「親」にあるのかもしれない。

風速10mの寒風吹きすさぶ会場で、パリッとしたオーダースーツに身を包む男性。現在、調理師専門学校に通う彼は、「親の後押し」で、この晴れ着を仕立てたと語る。



「別の日には着れないじゃないですか」と笑いながら今日のために仕立てた一張羅に身を包む

母曰く「めっちゃいい！」

スーツ、頑張った感じっす。今日この日のためにオーダーメイドしました。

友達がみんな袴じゃないんで、1人だけ袴にするのはアレかなと思って、スーツにしたんです。それでも目立とうとして。30万円くらいかかりました。

いまはこの辺りの専門学校で料理を勉強している学生で、お金に余裕があるわけではないんですけど、母親が「成人式、気合い入れていけよ」みたいな感じで半分くらい費用を負担してくれました。

今日の衣装は母曰く「めっちゃいい！」らしいです。

式典が終わったら、小倉駅近くのホテルで同窓会ですね。5、6時間空いちゃうんですけど、その間はボウリングして過ごします。

同窓会のあとは朝まで盛り上がる感じですかね。

将来の目標はシンプルにお金持ちになることですね。遊びに誘われて困らないくらいのお金持ちになりたいです。

親の期待を背負い、友人と朝まで語らい、富を夢見る。その屈託のない欲望こそが、この街を支えるエネルギーの源泉なのかもしれない。

夢見る若者がいる一方で、月給20数万円という現実の中で、着実に「自分の城」を築こうとする若者がいたことも忘れてはならない。

（「文春オンライン」編集部）