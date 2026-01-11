『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』テレビアニメ化決定
小説サイト「小説家になろう」から誕生した『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』著者：大崎アイル）が、テレビアニメ化されることが決定した。
【画像】『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』アニメ化記念イラスト
同作は、第5回オーバーラップWEB 小説大賞で金賞を受賞し、オーバーラップ文庫より2019年3月から刊行。そして、2020年 月からWEB コミック誌「コミックガルド」にてコミカライズが連載中でシリーズ累計50万部を突破している。
■原作者：大崎アイルコメント
原作者の大崎アイルです。「信者ゼロ」がアニメ化します！話を聞いた時は夢かと思いました。 お世話になった編集さん、素敵なキャラをデザインしてくださったTam-U先生、可愛い漫画を描いてくださっている、しろいはくと先生に心から感謝です。 最後に本作を盛り上げてくださった読者の皆様、アニメ版「信者ゼロ」を楽しんでいただけると幸いです。
