『骸骨騎士様』第2期、7月放送決定 PV公開
テレビアニメ『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』第2期が、7月より放送されることが決定した。あわせてティザーPVとキービジュアルが公開された。
【動画】公開された『骸骨騎士様』第2期のPV
ティザーPVは、爽快バトルだけでなくところどころにちりばめられたパロディ要素も第1期で見どころであった本作の魅力が伝わる、作品らしい映像になっている。
同作は、MMORPGプレイ中に寝落ちしてしまい、目覚めると自身が使用していたゲームキャラの姿で見知らぬ異世界に放り出されていた主人公の「アーク」。その姿は見た目が鎧、中身が全身骨格という「骸骨騎士」で、それ故、モンスターとして討伐されぬよう、目立たず異世界を楽しもうと決意する。しかし、お人好しのために目の前の悪事を見過ごせず、旅先でうっかり世直しを繰り広げてしまう、異世界ファンタジー。2022年4月から6月にかけてアニメ第1期が放送された。
■キャスト
アーク／前野智昭
アリアン／ファイルーズあい
ポンタ／稗田寧々
チヨメ／富田美憂
ゴエモン／竹内良太
ダンカ／江口拓也
ディラン／鳥海浩輔
グレニス／皆口裕子
イビン／大久保瑠美
ユリアーナ／大西沙織
セリアーナ／山根綺
フェルナ／逢田梨香子
セクト／河西健吾
セトリオン／白石 稔
ドミティアヌス／石田彰
【動画】公開された『骸骨騎士様』第2期のPV
ティザーPVは、爽快バトルだけでなくところどころにちりばめられたパロディ要素も第1期で見どころであった本作の魅力が伝わる、作品らしい映像になっている。
同作は、MMORPGプレイ中に寝落ちしてしまい、目覚めると自身が使用していたゲームキャラの姿で見知らぬ異世界に放り出されていた主人公の「アーク」。その姿は見た目が鎧、中身が全身骨格という「骸骨騎士」で、それ故、モンスターとして討伐されぬよう、目立たず異世界を楽しもうと決意する。しかし、お人好しのために目の前の悪事を見過ごせず、旅先でうっかり世直しを繰り広げてしまう、異世界ファンタジー。2022年4月から6月にかけてアニメ第1期が放送された。
■キャスト
アーク／前野智昭
アリアン／ファイルーズあい
ポンタ／稗田寧々
チヨメ／富田美憂
ゴエモン／竹内良太
ダンカ／江口拓也
ディラン／鳥海浩輔
グレニス／皆口裕子
イビン／大久保瑠美
ユリアーナ／大西沙織
セリアーナ／山根綺
フェルナ／逢田梨香子
セクト／河西健吾
セトリオン／白石 稔
ドミティアヌス／石田彰