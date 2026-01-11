ある日、お利口さん待っているナルトちゃんへ、おやつをあげることにした飼い主さん。ナルトちゃんも嬉しそうでしたが、ちょっと視線を外した途端おやつを見失ってしまう様子が、天然で可愛いと評判になりました。

「270度回転可愛すぎる」「色々とおっちょこちょいなの笑う」などと反響を呼び、79万回以上再生されています。

【動画：犬におやつをあげようとしたら…おっちょこちょいな『天然すぎる光景』】

おやつをあげたい飼い主さん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『naruto_shiba』へ投稿された、柴犬「ナルトちゃん」の様子です。ある日飼い主さんは、ナルトちゃんへおやつをあげるために、目の前へ差し出したのだそう。

すると、しっかりおやつを確認したナルトちゃんは、「任せろ！」と言わんばかりに、その場でくるり。そのままおやつタイムへ突入かと思われましたが、ここで思わぬハプニングが起きたといいます。

おやつを見失ったナルトちゃん

なんと、くるりと回った拍子におやつから目を離したため、見失ってしまったナルトちゃん。飼い主さんが目の前に差し出してくれているのに、「おやつどこ？」とウロウロ探し始めてしまったのだとか。

飼い主さんが「ここにあるよ」と教えてあげても、キョロキョロ。途中一瞬おやつを見たので、ようやく気付けたかと思いきや、何故かスルーして探し続けるナルトちゃん。これではいつまで経っても気付けなさそうです。

天然っぷりが可愛すぎ！

結局、全然おやつに気付いてもらえなかった飼い主さんは、おやつをナルトちゃんへポンと投げてみることに。そこでようやく気付いたナルトちゃんは、無事におやつを食べることができたのでした。

喜びのあまりくるりと回ったことで、目の前のおやつを見失ってしまったナルトちゃん。「目と耳と鼻の使い方知ってる？」と飼い主さんが突っ込んでしまうほど、天然でおっちょこちょいな一面が見えて、とても可愛いエピソードでした。

この投稿へは「犬も天然ってあるんや」「可愛すぎて泣きそう」「1周回りきれないのくっそ可愛い」「うちの犬も投げたふりしたら必死に探してた」など、ちょっと抜けたところも可愛いナルトちゃんの姿に魅了された視聴者から、多くのコメントといいねが寄せられています。

TikTokアカウント『naruto_shiba』では、可愛いを極めた柴犬「ナルトちゃん」の魅力たっぷりな日々の様子が公開されています。

写真・動画提供： TikTokアカウント「naruto_shiba」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。