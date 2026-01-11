シベリアンハスキーと赤ちゃんの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万6000回再生を突破し、「本当に賢いわんこ」「前世は人間なのかも！？」「妹への愛が伝わります」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：なかなか寝付けない赤ちゃんを『ハスキー犬の背中に乗せてみた』結果→まさかの『神対応』】

育児を頑張るシベリアンハスキー

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんの家には、2人目のお子さんが産まれたばかり。育児にてんてこまいのママを助けるのは、シベリアンハスキーの『もん』ちゃんと『にこ』ちゃんです。

2頭は、産まれたばかりの赤ちゃんのことが大好きなのだといいます。赤ちゃんがベビーベッドで寝ていると、ずっとそばにいて警護をしているというほど…。とくに、もんちゃんの見守りは隙がありません。少しの音や違和感も察知して、赤ちゃんを守るのだそうです。

赤ちゃんがお昼寝のために部屋に向かうと、もんちゃんとにこちゃんは張り切って着いてきました。

もんちゃんの優しさ

ママがベビーベッドで寝かしつけをしますが、赤ちゃんは泣き出してしまいました。そこで、にこちゃんが寝かしつけ係に挑戦してみることに。ニコニコ笑顔で頑張りますが、赤ちゃんは泣き止みませんでした。

実はにこちゃんはまだ1歳。まだまだやんちゃな面があり、赤ちゃんを完全に任せることはできないといいます。赤ちゃんのための部屋がシベリアンハスキーにとっては暑すぎることもあり、別部屋で待機することになりました。

そして登場したのがもんちゃんです。もんちゃんは、1人目の育児も体験済み。落ち着いた様子で、赤ちゃんの寝かしつけを手伝ってくれたといいます。

背中を貸してあげる

2歳のお姉ちゃんも加わり、みんなで赤ちゃんをあやしたそう。一生懸命赤ちゃんに寄り添ったもんちゃんは、時折うたた寝することもありました。

しかし、最後は赤ちゃんに背中を貸してあげたといいます。もんちゃんのフワフワの毛に包まれて、赤ちゃんもすっかり落ち着いた様子。布団をかけられるときは全力で嫌がるというもんちゃんですが、赤ちゃんのためなら話は別です。母性本能あふれるもんちゃんの姿に、思わず感動してしまいますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ほんとに親すぎる」「安定の落ち着き…流石です」「幸せな気持ちになります…」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。