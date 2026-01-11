10歳の小型犬が、3頭の若い大型犬に囲まれたら…？想像以上にビビりまくりな姿に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で24万1000回再生を突破。「終わった…って顔ｗ」「表情がアニメみたい」といった声が寄せられています。

【動画：3頭の大型犬に囲まれた小型犬→想像以上にビビって…まるでアニメのような『表情』】

小型犬が大型犬3頭に囲まれてビビりまくり！

TikTokアカウント「nakayoshiboys」に投稿されたのは、10歳のシーズー「しろ」君が3頭の若いゴールデンレトリバーに囲まれた時の様子です。ゴールデンのうち2頭がお顔を近づけると、しろ君は戸惑いの表情を浮かべたとか。どうやらゴールデンたちの大きさに圧倒されているよう…。

1頭は軽く匂いを嗅いだら満足して離れていったのですが、もう1頭はクンクンと念入りに匂いのチェック。ただご挨拶してくれているだけなのですが、しろ君は恐怖のあまり白目が見えるほどお目目を見開いたとか。

そして「や、やめてください…」とばかりに、ゴールデンを横目で見ながら後退り。想像以上にビビりまくっている姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます！

表情に思わず笑ってしまう人が続出

しろ君はなんとかしてご挨拶してくれるゴールデンから距離を取ろうとするのですが、なんと後退りした先では3頭目のゴールデンがくつろいでいました。その子に体が当たってしまい、「やばい…」とこの世の終わりのような表情に。

それでもどうにか逃げようと、2頭の間を後退りで通過しようと試みるしろ君。ご本人は命がかかっているかのように真剣ですが、なんだかアニメのコメディシーンを見ているかのよう…！ちなみに最後は飼い主さんに抱っこで救出され、「助かった～」と一安心していたそうですよ。

この投稿には「可愛すぎるｗ」「おめめで恐怖度伝わります」「後ずさった場所にもゴールデンいて笑う」「本犬は特大ピンチなんだろけど笑っちゃった」といったコメントが寄せられ、しろ君の反応に爆笑する人が続出することとなりました。

お家にも大型犬が3頭

実はしろ君のお家にも、ゴールデンレトリバーが3頭いるそうです。新入りの「アオ」君や「SUN」君とはまだ距離があるようですが、同い年の「きんすけ」君とは仲良しとのこと。いつかアオ君やSUN君とも絆が深まって、兄弟のように仲良しになれるといいですね！

しろ君たちの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「nakayoshiboys」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nakayoshiboys」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。