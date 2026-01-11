都道府県別「平均年収」ランキング！ 1位は476万円の東京都、最も上昇幅が大きい2県は？【2025年最新】
本記事では「年代別」の平均年収と、「平均年収が高い都道府県」のランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果】
20代、30代は前年比アップ、40代、50代以上はダウン20代の平均年収は365万円で、前回の調査より5万円増加しました。30代は454万円（前年比＋3万円）、40代は517万円（前年比△2万円）、50代以上は601万円（前年比△6万円）となっています。
男女別では、男性と女性ともに50代以上を除く、すべての年代で前回よりも平均年収が増加しました。
「平均年収が高い都道府県」ランキング！ 1位は「東京都」で476万円都道府県別に見ると、最も平均年収が高かったのは「東京都」で476万円でした。関東エリアの都道府県がトップ4を占めています。
前回より平均年収が増加したのは28都府県、変化なしが8道県、減少したのが11県でした。最も上昇幅が大きかったのは「富山県」と「青森県」で13万円アップ。それに次いで、「徳島県」が11万円アップとなりました。
エリア別では、7エリアすべてで平均年収は増加しました。上昇幅が最も大きいのは、「関東」「関西」（4万円アップ）、次いで「東海」「北信越」（3万円アップ）、「中国・四国」「北海道・東北」「九州・沖縄」（2万円アップ）となりました。
＜参考＞
doda「平均年収ランキング2025」
(文:All About 編集部)