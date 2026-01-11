長期休みに行きたいと思う「群馬県の旅行先」ランキング！ 2位「伊香保温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい一年が始まり、凛とした冷たい空気が心地よい季節となりました。雪景色を眺めながらゆったりと浸かる温泉や、この時期ならではの冬景色を求めて、休暇の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「群馬県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「温泉巡りが好きで、以前伊香保温泉に行ったことがありとても良かったのでまた行きたいと思った。草津温泉にはまだ言ったことが無いので行ってみたいと思ったのと、動物が好きなのでせっかく行くなら動物園も合わせて行きたいと思いました」（30代女性／東京都）、「石段街が有名で、黄金の湯、白銀の湯の2種類を楽しめ、榛名山・榛名湖観光とセットで、滞在型旅行に最適だからです」（60代女性／愛知県）、「有名な温泉街の階段を歩いたりのんびり温泉に浸かったりしてみたいから」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
回答者からは「草津温泉は全国的にも有名で、湯畑周辺の雰囲気や温泉街の散策をゆっくり楽しめる点に魅力を感じています。長期休みなら、宿に連泊しながら温泉に浸かったり、周辺の自然をのんびり歩いたりと、心身ともにリフレッシュできそうだと思い選びました」（40代男性／北海道）、「日本有数の温泉地で、長期休みにゆっくり疲れを癒やせる点に魅力を感じたためです。温泉街の雰囲気もよく、食事や観光も楽しめるので滞在型の旅行に向いていると思いました」（20代男性／愛媛県）、「日本屈指の湯量を誇る湯畑を眺めつつ、風情ある街並みをゆっくりと歩いて癒やされたいから」（60代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
2位：伊香保温泉／44票2位は、万葉集にもその名が登場する歴史ある「伊香保温泉」でした。シンボルである365段の「石段街」には、土産物店や射的場が立ち並び、レトロな温泉情緒を満喫できます。冬には雪をまとった石段が一段と幻想的な風景となり、散策の合間に楽しむ湯の花饅頭の温かさが身に沁みます。「黄金の湯」と「白銀の湯」という2種類の源泉があり、情緒あふれる旅館での宿泊は長期休暇にぴったり。周辺の水澤観世音での初詣や榛名湖の氷上散策と合わせて訪れるファンも多い名湯です。
1位：草津温泉／150票1位に輝いたのは、日本三名泉の一つ「草津温泉」でした。街の中心に位置する「湯畑」は、毎分約4000リットルの温泉が湧き出し、立ち昇る湯煙と硫黄の香りが温泉情緒を最高潮に高めます。冬の夜には湯畑がライトアップされ、雪と湯けむりが織りなす光景は言葉を失うほどの美しさです。名物の「湯もみ」ショーや、開放感あふれる西の河原露天風呂での雪見風呂など、冬の醍醐味が詰まっています。250人中150票という圧倒的な支持を集め、冬の旅先として不動の人気を見せつけました。
(文:坂上 恵)