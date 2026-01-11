´ØÅì¤Ç»³²Ð»öÁê¼¡¤°¡¡·²ÇÏ¡¦¿ÀÆàÀî¡¢´¥ÁçÃí°ÕÊó
¡¡´ØÅìÃÏÊý¤Î·²ÇÏ¸©¤ä¿ÀÆàÀî¸©¤Ç11Æü¡¢»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡¢´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»³Íü¸©¾åÌî¸¶»Ô¤Ç8Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤â¡¢ÄÃ²Ð¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ©¤¿¤º¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤ÏÌó74¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡11Æü¸áÁ°10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤ÎÃ°Âô»³ÃÏ¤Ç¡¢»³¾®²°ÉÕ¶á¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬È¯¸«¡£»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®²°¤òÁ´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«ÎÓÌî¤Ë¤âÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢Æ±Æü¸á¸å3»þ¸½ºß¡¢Ìó3ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£Åã¥Î³Ù¡Ê1491¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÂ³¤¯ÅÐ»³Æ»±è¤¤¤Ç¡¢»Ô¤ÏÆ±¥ë¡¼¥È¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÆþ»³¤òµ¬À©¤·¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¤â¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö»³¤ÎÃæÊ¢¤ËÇò±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶ÌÎ¾¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¸á¸å2»þÈ¾»þÅÀ¤ÇÎÓÌîÌó2500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£·²ÇÏ¸©¤Ï¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡»³Íü¸©¾åÌî¸¶»Ô¤ÎÀð»³¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï11Æü¤ÇÈ¯À¸4ÆüÌÜ¡£»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï¸á¸å5»þ»þÅÀ¤ÇÌó74¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£