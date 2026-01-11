シンガー・ソングライター浜田省吾（73）が11日、同日に予定されていた愛媛・愛媛県県民文化会館メインホールでの公演を延期した。公式サイトがこの日、更新され、発表された。

公式サイトでは「浜田省吾が急性咽頭炎に罹患の為、2026年1月11日（日）愛媛・愛媛県県民文化会館メインホールにて開催を予定しておりました『SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2025−2026 Under The BLUE SKY』の公演を延期させていただくこととなりました」と報告。

「振替日程につきましては、現在関係各所と調整中です。ご購入いただきましたチケットは、そのまま振替公演に有効となります。残念ながら振替公演日にご来場が叶わないお客様には、チケットの払戻しを受け付けさせていただきます」とし、「振替日程が決定次第、ツアー特設サイト、オフィシャルウェブサイトおよびYUMEBANCHIのサイトなどでお知らせいたします」と伝えた。

そして「公演を楽しみにしてくださっていたファンのみなさまには、公演当日のご案内になりましたこと、ならびに多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解いただきますようお願いいたします」と呼びかけた。