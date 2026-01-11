1月11日、京都競馬場で行われた第1Rの1コーナーで、高杉吏麒騎乗のロンバルドシチーが内側に斜行し、その影響を受けた和田竜二騎乗のメイショウソウテンがつまずいて落馬し、和田騎手が負傷。左腕・左足の負傷と診断され、同日2R以降に騎乗予定だった7鞍は全て乗り替わりとなっていた。これにより、1月12日の京都競馬で騎乗予定だった7鞍も全て乗り替わりとなった。

左腕、左足の負傷と診断

京都1R

5番 グレイトソン

和田竜二騎手（57.0kg）→ ▲和田陽希騎手（54.0kg）

京都3R

2番 ゼルダ

和田竜二騎手（55.0kg）→ 松山弘平騎手（55.0kg）

京都4R

5番 エイシンインアウト

和田竜二騎手（57.0kg）→ ▲和田陽希騎手（54.0kg）

京都9R

5番 プレイリードリーム

和田竜二騎手（58.0kg）→ 吉村誠之助騎手（58.0kg）

京都10R

8番 パシアンジャン

和田竜二騎手（56.0kg）→ 松山弘平騎手（56.0kg）

京都11R

5番 フレイムスター

和田竜二騎手（57.0kg）→ 高杉吏麒騎手（57.0kg）

京都12R

11番 ナムラヒナギク

和田竜二騎手（55.0kg）→ 小沢大仁騎手（55.0kg）