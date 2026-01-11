「今日好き」りんか、ショーパン×レースタイツの美脚際立つ個性派コーデ披露「まさに妖精」「可愛すぎて困る」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが1月10日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生の恋人「スタイルが神」と話題の美脚ショット
同日開催された『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』へ出演していたりんかは「初めて出れたTGCが去年のTGCしずおかだったから今年もでれてとてもうれしいです」とつづり、ステージ裏などでの様々なオフショットを投稿。ウエストがちらりと見えるブラウスにパーカー、ショートパンツのコーディネートでは、スラリと細い脚にレースのタイツを身に着けており、美しい脚のラインが際立っている。またその他にも、華奢な肩がのぞくオフショルダートップス姿なども公開している。
この投稿には「スタイルが神」「透明感すごくて眩しいくらい」「ウエストから脚まで完璧」「可愛すぎて困る」「このスタイルだから似合う究極のコーデ」「まさに妖精」などの声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆りんか、ショーパンコーデ披露
◆りんかの投稿に反響
