◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」（１１日、後楽園ホール）

プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６」を開催した。

第３試合のシングルマッチで新ユニット「ＷＨＩＴＥ ＲＡＶＥＮ ＳＱＷＡＤ（白いカラス）」のＫＥＮＴＡと佐々木憂流迦が対戦。この試合を最後に米国への武者修業へ旅立つ憂流迦をＫＥＮＴＡは「行ってこい！」のメッセージを送り、必殺の「ｇｏ２ｓｌｅｅｐ」で沈めた。

リング上でＫＥＮＴＡが「お前が行きたいアメリカに行ってひとかわもふたかわも向けて強くなる姿ずっと待っているから」とエールを送った。熱いエールに憂流迦は「プロレスリング・ノア大好きです！佐々木憂流迦、デッカクなって帰ってきます」と誓った。

ＫＥＮＴＡはマイクを持ちファンに感謝。ハッピーエンドの壮行試合だったが南側の客席から元日の日本武道館でＧＨＣタッグ王座を奪取した「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」ＢＵＳＨＩが登場しホールはブーイングに包まれた。

すると、東の花道から銀仮面をかぶり「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」のＴシャツを着た明らかに内藤哲也とみられる謎の男が出現。リングに乱入し背後からＫＥＮＴＡを襲った。救出に入ったＨＡＹＡＴＡへＢＵＳＨＩが緑の毒霧を顔面に噴射し一転、バッドエンドにリングが陥った。

内藤とＢＵＳＨＩは２・１１後楽園でＫＥＮＴＡとＨＡＹＡＴＡの挑戦を受けるが、大ブーイングの中、マイクを持ったＢＵＳＨＩは「提案がありますリーダー」とＫＥＮＴＡに呼びかけると「次の後楽園…前哨戦やりませんか」と提案。「俺と内藤と、そして、Ｘ…６人タッグで前哨戦やりませんか」と要求した。さらにＨＡＹＡＴへ「２月６日の前哨戦より先に俺とシングルマッチやろうぜ」とさらに突きつけた。ＢＵＳＨＩはリング下で謎の銀仮面と合流し去っていった。

内藤とＫＥＮＴＡは、新日本プロレスの２０２０年１・５東京ドームで内藤が史上初の２冠をかけたタイトル戦でオカダ・カズチカに勝利。ＩＷＧＰヘビー＆ＩＷＧＰインターコンチネンタルを統一した試合後に「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の大合唱をする直前にＫＥＮＴＡが乱入しぶち壊され「史上最悪のバッドエンド」と表現された。

バックステージでＫＥＮＴＡは「俺は後ろから攻撃するヤツ、許せねぇんだ」と６年前の自らの蛮行を棚上げにして激高。さらに謎の銀仮面へ「何だ！あの見た事ある髪形！あんなダッセー髪形そうそういねぇからな。次、リング上で会うの楽しみにしているよ」と宣言した。

一方、やりたい放題のＢＵＳＨＩは「チャンピオンとして正々堂々とあいさつさせてもらったよ」とほほ笑み、水道橋から足立区方面へ走り去った。また、謎の銀仮面は無言で東京ドームの闇に消えた。内藤とKENTAの６年に及ぶ遺恨。２・６後楽園から方舟のリングで炎上する。