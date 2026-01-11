お笑いコンビ「エルフ」荒川が朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。「ギャル新年会」と称した動画で、喧嘩について話した。

納言・薄幸に「結構喧嘩するもんね」と言われると、「幸さんやめて！それはだめですホンマに！」と制止する荒川。

荒川の制止もむなしく、幸は「プロレスラーの方と飲んでて」と話を始めた。幸の推しプロレスラー・黒潮ＴＯＫＹＯジャパンとその友達と一緒に飲んでいたところ、「なんか変な感じだなぁみたいな思ってたんだけど、そしたら黒潮ＴＯＫＹＯジャパンさんが『なんか喧嘩してますよ』」と言われたと明かした。

荒川は「もちろん和解してます、本気の喧嘩じゃない」と言い。欠席裁判になるため詳細を話すのを渋るも、経緯を説明。「その時酔っぱらってたの。『ホンマにギャルなんすね！』みたいな（ふうに言われて）『ん？』ってなって」と話し始めると、相方のはるに「早いって！荒川も悪ないか？」とツッコまれた。

「違う違う。これで結構道分かれるなぁみたいな。ちょっとひどいこと言ってくるパターンの人か、褒めてくださる方か結構分かれるんですよ、（さっきの）あとの言葉で。『女芸人で○○さんが一番すごいじゃないですか』みたいな。お笑いのことを言われたような気がして、『舐めてます？』」と発したという。これにはるが再度「荒川が悪いだけ、全然相手の人悪くないです」とツッコんだ。

しかし、荒川はその場を笑わせたかった、本気で喧嘩していたわけではなかったと弁解し、ノリだったとまとめた。