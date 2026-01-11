一卵性三つ子タレント・佐藤三兄弟が１１日、東京・神田明神ホールで自身２度目となるワンマンイベントを開催した。

年始のイベントで激似すぎる三つ子で話題となり、次男・颯人は「街中でも佐藤三兄弟だって気づかれることが増えた」と知名度が上がっていることを実感。一方で「あれ綾人じゃない？違うよ颯人だよ、違うよ嘉人だよ−みたいな。通行人のみなさんも混乱させちゃっているなと感じる。最近は絶対に同じ服を着て外に出ないように徹底しています」と笑った。

この日のイベントでＭＣを務めた双子のお笑いコンビのザ・たっちから持ちネタの「幽体離脱」や「残像」を伝授され、三つ子バージョンを披露して大盛り上がり。新曲「ＰＥＲＦＥＣＴ ＴＲＩＡＮＧＬＥ」（発表日未定）も初お披露目となり、２部制の公演合計で約５５０人のファンから大きな声援を浴びた。

６月２７、２８日には沖縄では初となるファンミーティング開催も決定。さらなる大ブレークを目指して長男・綾人は「今年はさまざまな国でパフォーマンスができたら」とし、三男・嘉人は「知名度をもっともっと上げて、日本中のみなさんが見分けがつくように、さらに高く羽ばたいていきたい」と意気込んだ。