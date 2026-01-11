【一生、恨んでやる！】誰のせい？「フツーに家事こなせるだろ」発言にブチッ＜第4話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第4話 夫の理論
【編集部コメント】
いやいやショウタさん、国によって出産事情はさまざまですよ！？ 何も知らずに「過保護」だなんて……。それにミユウさんだって、誰かに家事を頼れるなら頼りたいはずです。頼れない状況にしているのはいったい誰なんでしょう。おや……？ ミユウさんの後ろに怒りの炎がメラメラと燃えているように見えるのは、気のせいでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
