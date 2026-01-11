¡Ö¼ê¼ó¤Î1998¤¬¡Ä¡×¥ÉÇÉ¼ê¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥³¡¼¥È¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¼ê¸µ¤ËµÓ¸÷¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡ÖÀìÍÑ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î?¡×
¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¤Ç¡Ä¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Çà¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×á¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï½ý¤Ä¤¤¤Æ¸÷¤µ¤¨¸«¼º¤¤¡¢¤â¤¦²¿ÅÙ¤âÄü¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤Àº¡½è¤Ëµï¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âµ¸ý¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ç¯¤ÈÆ±¤¸¡Ö1998¡×¤Î¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¹ë²Ú¤Ê¥³¡¼¥È¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¢¡£¤¢¤æ¤Á¤ã¤óÉ¿ÊÁÀ¤³¦°ì»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤ä¤Í¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♡¡×¡Ö¥Ò¥ç¥¦¤â¸«¤¿¤é¤ª¤Ã¤¿¤Þ¤²¤ë¤°¤é¤¤¥Ò¥ç¥¦²½¤·¤Æ¤ëÉ±¡×¡Öayu¤¬¥Ò¥ç¥¦ÊÁÃå¤Æ¤ë°Â¿´´¶¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¼ê¼ó¤Î1998¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤£¹ë²Ú¡×¡Ö¤ªÂµ¤Î¡Ú1998¡Û¤¬¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥ÈÀìÍÑ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡©1998¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë♡♡♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£