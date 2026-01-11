お笑いコンビ「Aマッソ」のむらきゃみ（37）が11日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠したことをあらためて報告した。同日、コンビの公式YouTubeチャンネルで妊娠5カ月を発表していた。

「うちごとではございますがこの度子どもを授かりました」とあらためて妊娠を報告。「まじコレもん→まじ嬉です。現在は安定期に入りましたので、喜びとともに皆様にご報告いたします」とつづった。

「お仕事は可能な限り続けさせていただきます。日頃から応援してくれてるみんな〜仕事関係でお世話になってる方々〜何かとご迷惑をおかけしますが温かく見守っていただけたらマジうち幸い」と続け、「Aマッソむらきゃみを今後とも宜しくお願い申し上げます！！」と結んだ。

むらきゃみは同日更新されたコンビのYouTubeチャンネルで「私事ですが、この度妊娠しました〜」と妊娠を発表。「現在5カ月に入りまして、安定期となっています。これからも穏やかに過ごしていきたいと思います」と笑顔で語っていた。

Aマッソの2人は、21年に週刊誌報道で加納が結婚していたことが明らかになり、相方の村上も結婚していたことを公表。24年2月に芸名を村上からむらきゃみへと改名している。