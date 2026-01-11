ー卵生三つ子のアクロバットパフォーマー「佐藤三兄弟（長男：綾人、次男：颯人、三男：嘉人）」が、二回目となるワンマンイベント『佐藤三兄弟 ONE MAN EVENT 2026 〜The Beginning〜』を開催しました。



【写真を見る】【 佐藤三兄弟 】 知名度ＵＰも 「日本中の皆さんに見分けがつけるようになってほしい」 音楽活動も始動し 「3人で武道館に立ちたい」



イベントでは、息ぴったりの「シンクロアクロバット」の他にも、MC「ザ・たっち」のネタや書き初めで今年の抱負を発表しました。イベントの後半には、自身2曲目となるオリジナル楽曲「PERFECT TRIANGLE」を初パフォーマンスし、会場に集まったファンを驚かせました。

イベント前には息ぴったりの挨拶からスタートした囲み取材も行われ、颯人さんは‟今回最大規模の会場で僕たちイベントさせていただくということで、年々応援してくださる方が増えてるんだなっていうのを実感できて、すごい嬉しい気持ちと同時に感謝の気持ちでいっぱい”と感謝。





知名度も上がり、街中で声をかけられることも増えたそうですが、颯人さんは‟見分けがつかないので、報道陣の皆さんだけじゃなく通りすがりの皆さんまで混乱させているのを感じているので、最近は絶対に同じ服を着て外に出ないように気を付けています”と苦悩を告白。







嘉人さんは‟もうちょい知名度をもっともっと上げて、日本中の皆さんがちょっと見分けがつけるようになってほしい。さらに高く羽ばたいていけるように頑張りたいと思います。”と宣言。知名度UPを目指し、颯人さんは‟やっぱ3人で同じ服を着て歩くのがコスパがいい宣伝方法。とにかく目立つお揃いの服を買って、3人で街中を歩くってことをしてみたいなと思います。”と話し、笑いを誘いました。





また、2026年は「本格的に音楽活動もやりたい」と話した綾人さんは‟3人で武道館に立ちたい”と夢を語ると、颯人さんから「ドームでしょ！」とツッコミが。綾人さんは‟飛び級せずに徐々に夢を追っていきたい”と意気込みました。



【担当：芸能情報ステーション】