°¦¸¤Æ±È¼ÀìÍÑ¤Î½ÉÇñ¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤¤Ì¤ä¤É¡×¤ËÀçËÌ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬·ÇºÜ¡ªÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î·ÇºÜ¤Ï½é¤á¤Æ¡¡½©ÅÄ
°¦¸¤Æ±È¼ÀìÍÑ¤Î½ÉÇñ¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤¤Ì¤ä¤É¡×¤Ë¡¢ÀçËÌ»Ô¤Î¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅÄÂô¸Ð¥ì¥¤¥¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ì¤ä¤É¡×¤ËÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ì¤ä¤É¡×¤Ï°¦¸¤²È¤¬°Â¿´¤·¤Æ½ÉÇñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¸·Áª¤·¤¿»ÜÀß¤Î¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´ØÅì¡¦ÃæÉô¡¦´ØÀ¾¡¦¶å½£¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï°¦¸¤¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¼ûÍ×¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¼«Á³¤¬»Ä¤ëÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅÄÂô¸Ð¥ì¥¤¥¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤Ï¡¢½©ÅÄ¶ð¥ö³Ù¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÍºÂç¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ëÀìÍÑ¤ÎµÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤ÎÎ¹¹Ô¤¬½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
¡ÖÅ·Á³²¹Àô ÅÄÂô¸Ð¥ì¥¤¥¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ä
①¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤Ç¡¢»êÊ¡¤ÎÅò¤á¤°¤êÂÎ¸³
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ò´°È÷¡£
Äí±à¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçÍá¾ì¤Ê¤É¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÅò½è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂô¸Ð¥¨¥ê¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
②ÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁª¤Ù¤ë¡¢Á´3¥¿¥¤¥×¤Î°¦¸¤ÀìÍÑµÒ¼¼
°¦¸¤¤È½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤ÊÀìÍÑµÒ¼¼¤¬Á´3¥¿¥¤¥×¡¦5¼¼ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Ì¾ÍøÍÑ¤«¤é¡¢ºÇÂç6Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä¥°¥ëー¥×ÂÚºß¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÀ¤¿Éô¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢°¦¸¤¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
③½©ÅÄ¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡¢Ìó60¼ïÎà¤Î¹ë²Ú¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
Í¼¿©¤Ï¡¢½©ÅÄ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ»º¤Î½ÓÂºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ë¡¢µí¥¹¥Æー¥¤ä°®¤ê¼÷»Ê¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ Ìó60¼ïÎà¤Î¹ë²Ú¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¡¢½©ÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
④Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤Î´ÉÆâ»ÜÀß
³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å3»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌó2,300ºý¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥ó¥¬¥³ー¥Êー¤ä¡¢½©ÅÄ¶ð¥ö³Ù¤òË¾¤à¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÂÚºß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⑤½é¤á¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤â°Â¿´¡¢½¼¼Â¤Î¥Ú¥Ã¥È¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò´°È÷
°¦¸¤¤È¤ÎÎ¹¤ò¿È·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¥±ー¥¸¡¢¥È¥¤¥ì¥·ー¥È¡¢¿©´ï¡¢¾Ã½ºÞ¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç´Ãå¥íー¥éー¤äÀ¶ÁÝÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â¤½¤í¤¨¡¢½é¤á¤Æ°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÇñ¤Þ¤ë¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÂÚºß¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£